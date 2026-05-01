14 ème fête de l’Estampe Atelier 26 Tiranges

Tiranges

14 ème fête de l’Estampe

Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26

L’atelier 26 ouvre ses portes sur rendez-vous lors de la 14ème fête de l’Estampe thème gravure

A noter que Mykolas proposera un stage tetrapak le 27/05 l’après-midi

Inscription auprès de Mykolas

.

Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 42 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atelier 26 opens its doors by appointment during the 14th fête de l’Estampe engraving theme

Please note that Mykolas will be offering a tetrapak workshop on the afternoon of May 27

Register with Mykolas

L’événement 14 ème fête de l’Estampe Tiranges a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron