14 ème fête de l’Estampe Atelier 26 Tiranges
14 ème fête de l’Estampe Atelier 26 Tiranges mardi 26 mai 2026.
Tiranges
14 ème fête de l’Estampe
Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26
L’atelier 26 ouvre ses portes sur rendez-vous lors de la 14ème fête de l’Estampe thème gravure
A noter que Mykolas proposera un stage tetrapak le 27/05 l’après-midi
Inscription auprès de Mykolas
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Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 42 44
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English :
Atelier 26 opens its doors by appointment during the 14th fête de l’Estampe engraving theme
Please note that Mykolas will be offering a tetrapak workshop on the afternoon of May 27
Register with Mykolas
L’événement 14 ème fête de l’Estampe Tiranges a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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