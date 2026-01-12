Technitrail Tiranges 24ème Edition Tiranges

Technitrail Tiranges 24ème Edition

Salle polyvalente Tiranges Haute-Loire

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Venez découvrir le Techni Trail Tiranges les 23 et 24 mai 2026 !

Au programme 4 courses trails de 15 à 82 km, 1 marche nordique, de structure gonflable, repas sur place et animations.

Salle polyvalente Tiranges 43530 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 06 65 91 m.bargeon@wanadoo.fr

English :

Come and discover the Techni Trail Tiranges on May 23 and 24, 2026!

On the program: 4 trail races from 15 to 82 km, 1 Nordic walk, bouncy castle, on-site lunch and entertainment.

