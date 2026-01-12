Technitrail Tiranges 24ème Edition Tiranges
Technitrail Tiranges 24ème Edition Tiranges samedi 23 mai 2026.
Technitrail Tiranges 24ème Edition
Salle polyvalente Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le Techni Trail Tiranges les 23 et 24 mai 2026 !
Au programme 4 courses trails de 15 à 82 km, 1 marche nordique, de structure gonflable, repas sur place et animations.
.
Salle polyvalente Tiranges 43530 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 06 65 91 m.bargeon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Techni Trail Tiranges on May 23 and 24, 2026!
On the program: 4 trail races from 15 to 82 km, 1 Nordic walk, bouncy castle, on-site lunch and entertainment.
L’événement Technitrail Tiranges 24ème Edition Tiranges a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron