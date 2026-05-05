14e édition de la conférence SifrARN, Le Diapason, Rennes

14e édition de la conférence SifrARN 30 juin – 2 juillet Le Diapason Ille-et-Vilaine

Participation sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T13:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

La 14e édition de la conférence SifrARN (Structure, Intégration, Fonction et Réactivité de l’ARN) se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2026 à Rennes, sous l’égide de la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire (SFBBM).

Cette conférence a pour objectif de réunir des chercheurs de tous les domaines de la biologie de l’ARN, pour échanger sur les thématiques fédératrices liées à ce secteur en pleine expansion.

Les ARN, acteurs centraux de la régulation de l’expression génétique, jouent également un rôle clé comme marqueurs et cibles thérapeutiques dans des pathologies variées, notamment le cancer et les maladies infectieuses. Leur diversité fonctionnelle, structurale et leurs interactions avec les protéines en font un champ d’étude essentiel.

Le congrès couvrira l’ensemble des aspects de la biologie de l’ARN, avec une attention particulière portée aux avancées technologiques récentes permettant d’identifier, détecter et étudier ces molécules, afin de mieux appréhender leur diversité et leurs mécanismes d’action.

Nous aurons l’honneur d’accueillir trois conférenciers invités de renom :

Pr John Atkins

Pr Mihaela Zavolan

Pr Pierre Close

Sept sessions thématiques seront proposées, chacune introduite et modérée par des membres du comité scientifique :

ARN et cancer (Marina Bousquet, Alexandre David)

ARN, pathologies et options thérapeutiques (Franck Martin, Marie-Dominique Galibert)

Maturation, épissage et modifications de l’ARN (Zeynep Baharoglu, Cyril Bourgeois)

Transport, traduction, dégradation de l’ARN (Ciaran Condon, Julia Morales)

ARN régulateurs (Isabelle Behm-Ansmant, Fabien Darfeuille, Hervé Seitz)

Biologie structurale de l’ARN et des interactions ARN-protéines (Clément Charenton, Carine Tisné)

ARN, bioinformatique et intelligence artificielle (Thomas Derrien, Camille Marchet)

Comité d’organisation

Reynald Gillet, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

Yoann Augagneur, BRM, INSERM U1230, Rennes

Abdelhak El Amrani, Ecobio, CNRS UMR 6553, Rennes

Marie-Dominique Galibert, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

Charlotte Guyomar, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

Luc Paillard, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

Céline Philippe, OSS, INSERM U1242, Rennes

Catherine Riera, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

Ariane Pachins, SFBBM

Plus d’informations et inscriptions : sifrarn2026.sciencesconf.org

Le Diapason Allée Jules Noël, Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://sifrarn2026.sciencesconf.org/registration »}] [{« link »: « http://sifrarn2026.sciencesconf.org »}, {« link »: « https://sifrarn2026.sciencesconf.org/? »}]

Trois conférenciers invités de renom présenteront leurs recherches : Pr John Atkins, Pr Mihaela Zavolan et Pr Pierre Close. Biologie Sciences de la vie