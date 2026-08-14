Informations pratiques

Barsac

14ème Festival Africain Ndadje

Stade Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Préparez-vous pour un week-end placé sous le signe du partage, de la musique et de la culture africaine !

Avec LIDIOP invité d’honneur et parrain du festival

Ven. 25/09

Soirée DJ avec KREATIV EVENTS Entrée gratuite

Sam 26/09

MASS NDIAYE & LE GROUPE THIOSSANE

MARIAA SIGA

VANUPIE

Dim. 27/09

HELENA ET ROCK MACHINE

PRINCE PEPE ET DIVINE HARMONY

RIDIAL BLACK JAH ET RIDIAL BAND .

Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 48 15 20 amitiebarsacsenegal@gmail.com

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English : 14ème Festival Africain Ndadje

L’événement 14ème Festival Africain Ndadje Barsac a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud