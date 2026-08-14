14ème Festival Africain Ndadje Barsac
vendredi 25 septembre 2026 · Barsac
Informations pratiques
Barsac
14ème Festival Africain Ndadje
Stade Barsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-27 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Préparez-vous pour un week-end placé sous le signe du partage, de la musique et de la culture africaine !
Avec LIDIOP invité d’honneur et parrain du festival
Ven. 25/09
Soirée DJ avec KREATIV EVENTS Entrée gratuite
Sam 26/09
MASS NDIAYE & LE GROUPE THIOSSANE
MARIAA SIGA
VANUPIE
Dim. 27/09
HELENA ET ROCK MACHINE
PRINCE PEPE ET DIVINE HARMONY
RIDIAL BLACK JAH ET RIDIAL BAND .
Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 48 15 20 amitiebarsacsenegal@gmail.com
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English : 14ème Festival Africain Ndadje
L’événement 14ème Festival Africain Ndadje Barsac a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud
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