UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barsac

14ème Festival Africain Ndadje Barsac

vendredi 25 septembre 2026 · Barsac

14ème Festival Africain Ndadje Barsac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade
Ville
33720 Barsac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Barsac

14ème Festival Africain Ndadje

Stade Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Préparez-vous pour un week-end placé sous le signe du partage, de la musique et de la culture africaine !
Avec LIDIOP invité d’honneur et parrain du festival
Ven. 25/09
Soirée DJ avec KREATIV EVENTS Entrée gratuite
Sam 26/09
MASS NDIAYE & LE GROUPE THIOSSANE
MARIAA SIGA
VANUPIE
Dim. 27/09
HELENA ET ROCK MACHINE
PRINCE PEPE ET DIVINE HARMONY
RIDIAL BLACK JAH ET RIDIAL BAND   .

Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 48 15 20  amitiebarsacsenegal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14ème Festival Africain Ndadje

L’événement 14ème Festival Africain Ndadje Barsac a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Barsac (Gironde)