Fête de la rentrée Rue de Montalivet Barsac
vendredi 4 septembre 2026 · Rue de Montalivet · Barsac
Informations pratiques
Barsac
Fête de la rentrée
Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Fête foraine, marché gourmand, concert gratuit, feu d’artifice et vide grenier avec le Nouveau Comité des Fêtes de Barsac au Parc Montalivet
Vendredi 4 septembre
Ouverture de la fête foraine à partir de 19h
Samedi 5 septembre
Marché gourmand nocturne à partir de 19h
Concert gratuit Ambiance assurée toute la soirée avec Thierry Alary
Feu d’artifice offert par la Mairie
Dimanche 6 septembre
Vide Grenier de 8h à 18h
2€ le mètre linéaire Café/Croissant offerts
Grillades au stand restauration .
Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 81 31 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la rentrée
L’événement Fête de la rentrée Barsac a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Barsac (Gironde)
- Kreativ Events Tour Stade Barsac 31 juillet 2026
- Descente de la Garonne en canoë avec observation du mascaret Barsac 11 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Barsac 19 septembre 2026