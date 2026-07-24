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Fête de la rentrée Rue de Montalivet Barsac

vendredi 4 septembre 2026 · Rue de Montalivet · Barsac

Fête de la rentrée Rue de Montalivet Barsac

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Rue de Montalivet
Adresse
Parc de Montalivet
Ville
33720 Barsac
Département
Gironde
Tarif

Barsac

Fête de la rentrée

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Fête foraine, marché gourmand, concert gratuit, feu d’artifice et vide grenier avec le Nouveau Comité des Fêtes de Barsac au Parc Montalivet

Vendredi 4 septembre
Ouverture de la fête foraine à partir de 19h

Samedi 5 septembre
Marché gourmand nocturne à partir de 19h
Concert gratuit Ambiance assurée toute la soirée avec Thierry Alary
Feu d’artifice offert par la Mairie

Dimanche 6 septembre
Vide Grenier de 8h à 18h
2€ le mètre linéaire Café/Croissant offerts
Grillades au stand restauration   .

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 81 31 74 

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English : Fête de la rentrée

L’événement Fête de la rentrée Barsac a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud

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