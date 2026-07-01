Kreativ Events Tour Stade Barsac

Informations pratiques

Barsac

Kreativ Events Tour

Stade Rue du Stade Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Participes à la plus grande discothèque en plein air de 19h à 2h du matin au stade de Barsac avec Kreativ Events !

5 DJ, 5 univers, une seule mission… retourner le dancefloor

Food truck et buvette sur place. .

Stade Rue du Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 32 83 contact@kreativ-events.fr

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English : Kreativ Events Tour

L’événement Kreativ Events Tour Barsac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud