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Kreativ Events Tour Stade Barsac

vendredi 31 juillet 2026 · Stade · Barsac

Kreativ Events Tour Stade Barsac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue du Stade
Ville
33720 Barsac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Barsac

Kreativ Events Tour

Stade Rue du Stade Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Participes à la plus grande discothèque en plein air de 19h à 2h du matin au stade de Barsac avec Kreativ Events !
5 DJ, 5 univers, une seule mission… retourner le dancefloor

Food truck et buvette sur place.   .

Stade Rue du Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 32 83  contact@kreativ-events.fr

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English : Kreativ Events Tour

L’événement Kreativ Events Tour Barsac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud

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