15 août Inter Spinas Floret La balade contée au cœur d’Aubusson Aubusson
samedi 15 août 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
15 août Inter Spinas Floret La balade contée au cœur d’Aubusson
Allée Jean Marie Couturier Aubusson Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 11:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Connaissez-vous les histoires secrètes que la Fée Aubépine fait éclore sur Aubusson ?
Inspirée par la célèbre devise d’Aubusson, Elle fleurit au milieu des épines , cette balade poétique vous invite à poser un autre regard sur la cité lissière.
Laissez-vous guider par une conteuse depuis l’ancienne Roseraie jusqu’à la Maison du Tapissier, en passant par les hauteurs du Chapitre et, si la météo et le groupe le permettent, par la Tour de l’Horloge. C’est la Fée Aubépine qui lui souffle à l’oreille les histoires tapies derrière la grande Histoire d’Aubusson. Le long de la Creuse et au creux des ruelles, le voyage s’anime au rythme de contes traditionnels de sagesse, de devinettes botaniques et de souffles poétiques.
Chaque étape devient un miroir une traversée de nos petites épines humaines — nos doutes, nos jugements, nos avidités … .
Allée Jean Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 75 93 13 emilie.roudier23@gmail.com
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English : 15 août Inter Spinas Floret La balade contée au cœur d’Aubusson
L’événement 15 août Inter Spinas Floret La balade contée au cœur d’Aubusson Aubusson a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Aubusson-Felletin
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