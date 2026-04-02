15° Congrès Nice Retina 2025 Hôtel Mama Shelter Nice

Nice

15° Congrès Nice Retina 2025

Hôtel Mama Shelter 21 boulevard de Riquier Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Conférences et sessions interactives couvrant un large éventail de sujets, allant de l’imagerie rétinienne aux avancées chirurgicales les plus récentes.

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Hôtel Mama Shelter 21 boulevard de Riquier Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 15° Congrès Nice Retina 2025

Lectures and interactive sessions covering a wide range of topics, from retinal imaging to the latest surgical advances.

L’événement 15° Congrès Nice Retina 2025 Nice a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur