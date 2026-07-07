15ème édition de la Route de l’Huître avenue Charles de Gaulle Fouras

Informations pratiques

Fouras

15ème édition de la Route de l’Huître

avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La 15ᵉ édition de la Route de l’Huître fait escale à Fouras au Port Sud avec une parade nautique de vieux gréements devant la Grande Plage.

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avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : 15th Edition of the Oyster Route

The 15th edition of the Oyster Route is stopping in Fouras at the South Port with a nautical parade of old rigs in front of the Grande Plage.

L’événement 15ème édition de la Route de l’Huître Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan