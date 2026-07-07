15ème édition de la Route de l’Huître avenue Charles de Gaulle Fouras
vendredi 17 juillet 2026 · avenue Charles de Gaulle · Fouras
Informations pratiques
Fouras
15ème édition de la Route de l’Huître
avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La 15ᵉ édition de la Route de l’Huître fait escale à Fouras au Port Sud avec une parade nautique de vieux gréements devant la Grande Plage.
.
avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 15th Edition of the Oyster Route
The 15th edition of the Oyster Route is stopping in Fouras at the South Port with a nautical parade of old rigs in front of the Grande Plage.
L’événement 15ème édition de la Route de l’Huître Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)
- Belles Toilettes et Tricots de peau Découvrez Fouras en 1900 esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 7 juillet 2026
- Concert de musiques et chants de la Renaissance rue de l’Église Fouras 7 juillet 2026
- Visite guidée Un troupeau insolite ; Rencontre avec un berger maritime Rue de la Sauzaie Fouras 8 juillet 2026
- Lecture vue mer rue du Général Bruncher Fouras 8 juillet 2026
- Lecture Vue Mer rue du Général Bruncher Fouras 8 juillet 2026