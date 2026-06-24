16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux vendredi 16 octobre 2026.

La Salette-Fallavaux

16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20

4 jours de cinéma à 1800m d’altitude gratuits et ouverts à tous(tes), pour les cinéphiles passionné(e)s ou néophytes.

3 projections par jour suivies d’un débat animé par des intervenants autour du thème Paroles d’enfants, paroles d’adultes .

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Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com

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English :

4 days of free film screenings at an altitude of 1,800 meters, open to everyone—from passionate film buffs to newcomers.

Three screenings per day, followed by a discussion led by panelists on the theme “Children’s Words, Adults’ Words.”

L’événement 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Matheysine Tourisme