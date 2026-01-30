17ème Festival international de musique de chambre de Charente Eglise Saint-Martial Chalais

17ème Festival international de musique de chambre de Charente

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-09

Le Festival International de Musique de Chambre en Charente présente des musiciens de renommée internationale venant de toute l’Europe. Cinq week-ends d’excellence musicale et d’exaltation ; quel beau festival, intéressant, original, inattendu et…réussi !

.

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 17ème Festival international de musique de chambre de Charente

The International Chamber Music Festival attracts music lovers from all over the Charente and beyond in some unique heritage sites. Major musical compositions are performed by the great names of the current world classical music scene.

L’événement 17ème Festival international de musique de chambre de Charente Chalais a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Sud Charente