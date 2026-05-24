17ème Randonnée Granit’ eau bois à Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Sever-Calvados · Noues de Sienne
Informations pratiques
Noues de Sienne
17ème Randonnée Granit’ eau bois à Saint-Sever-Calvados
Saint-Sever-Calvados Le Bourg Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Pour cette 17ème édition de la Granit’ eau bois, une randonnée pédestre est organisée, formule des peinards, boucle de 16km, et une formule des braves, boucle de 30km. Départ groupé à 9h à la salle multi activité. Sur inscription, clôture des inscriptions le 1er octobre. Les 2 formules comprennent
Pour cette 17ème édition de la Granit’ eau bois, une randonnée pédestre est organisée, formule des peinards, boucle de 16km, et une formule des braves, boucle de 30km. Départ groupé à 9h à la salle multi activité. Sur inscription, clôture des inscriptions le 1er octobre. Les 2 formules comprennent le pique-nique du midi, le ravitaillement environ tous les 7km et si besoin le rapatriement au 13ème km vers le lieu de départ. .
Saint-Sever-Calvados Le Bourg Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 25 45 69 88
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English : 17ème Randonnée Granit’ eau bois à Saint-Sever-Calvados
For this 17th edition of the Granit’ Eau Bois, a walking event is being organised, featuring a ‘leisurely’ route (a 16km loop) and a ‘challenging’ route (a 30km loop). Group start at 9.00 am at the multi-activity hall. Registration required; registration closes on 1 October. Both routes include
L’événement 17ème Randonnée Granit’ eau bois à Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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