Randonnée de chant et de pierre à Vire Normandie Porte-Horloge Noues de Sienne

Informations pratiques

Noues de Sienne

Randonnée de chant et de pierre à Vire Normandie

Porte-Horloge Place du 6 juin 1944 Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

En lien avec l’exposition Granit Mémoire de pierre à la Porte-Horloge cet été, nous vous proposons une randonnée de chant et de pierre dans la ville de Vire Normandie.

En lien avec l’exposition Granit Mémoire de pierre à la Porte-Horloge présentée par l’Office de Tourisme du Pays de Vire, les associations La Loure et Le Labomylette et la ville de Vire Normandie, nous vous proposons une randonnée de chant et de pierre le dimanche 20 septembre à Vire Normandie (départ 14h30, de la Porte-Horloge).

Celle-ci va s’inscrire dans le programme des Journées européennes du patrimoine.

Combinant balade en chansons et haltes avec des témoins qui nous présenteront le granit de Vire, voici une belle occasion de se dégourdir les pieds et les oreilles ! La participation est gratuite. .

Porte-Horloge Place du 6 juin 1944 Noues de Sienne 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 73 49

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English : Randonnée de chant et de pierre à Vire Normandie

To coincide with the ‘Granit Mémoire de pierre’ exhibition at the Porte-Horloge this summer, we are organising a walking tour combining song and stone in the town of Vire, Normandy.

L’événement Randonnée de chant et de pierre à Vire Normandie Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie