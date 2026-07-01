Levez les yeux ! Lecture de paysage au bocage !, Parc de la dathée, Noues de Sienne

Informations pratiques

Levez les yeux ! Lecture de paysage au bocage ! Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h45 Parc de la dathée Calvados

Durée 1h30, prévoir 4 accompagnateurs min, 29 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:45:00+02:00 – 2026-09-18T12:15:00+02:00

DÉCOUVERTE LUDIQUE ET SENSORIELLE DU PAYSAGE

Organisé par le CAUE du Calvados, cette découverte sera animée par Linda Lebrec de Epic’et Simple

Le Bocage est une architecture végétale faite par l’homme sur le milieu naturel – avec des parcelles et des activités humaines, des chemins creux pour passer discrètement d’une ferme à une autre, des haies… Que nous raconte ce paysage qui nous entoure ? Est-ce que le paysage nous ressemble ou est-ce que nous ressembons à notre paysage ? Sans activité humaine y aurait il un bocage ?

Votre classe découvrira ce patrimoine paysager en s’amusant. Que peut-on faire avec les plantes sauvages ?

A travers une palette de 4 activités ludiques, par groupe, les élèves exploreront les plantes sauvages qui composent une haie bocagère. Ils sollicteront leurs sens : le toucher, la vue, l’ouïe et l’odorat.

A tour de rôle, ils participeront à différents exercices de reconnaissance des végétaux, à l’observation des activités humaines qui sculptent le paysage, à la reconnaissance des plantes par le toucher, et à la fabrication de senteurs…

Prévoyez un accompagnateur impliqué pour chacun des 4 groupes.

Attention :

Toute l’activité a lieu en extérieur – prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques

Nombre d’accompagnateurs = 4 minimum

Parc de la dathée Saint-Manvieu-Bocage, 14380 Noues de Sienne Noues de Sienne 14380 Saint-Manvieu-Bocage Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/lecture-de-paysage-au-bocage-4058 »}]

DÉCOUVERTE LUDIQUE ET SENSORIELLE DU PAYSAGE

Epic’et Simple