Visite guidée du barrage du Gast, Barrage du Gast, Noues de Sienne
samedi 19 septembre 2026 · Barrage du Gast · Noues de Sienne
Informations pratiques
Visite guidée du barrage du Gast Samedi 19 septembre, 10h00 Barrage du Gast Calvados
Prévoir chaussures de marche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Construit en 1985-1986, le barrage du Gast a été construit pour soutenir les débits de la Sienne.
40 ans après la fin de sa construction, cet ouvrage remarquable assure toujours un rôle primordial dans la gestion de l’eau et la préservation des mileux aquatiques.
A l’occasion de cet anniversaire, le barrage ouvre ses portes au grand public avec au programme : visite guidée du barrage, visite ornithologique, exposition des apiculteurs du site, visite du verger conservatoire, randonnée…
Barrage du Gast La Houssère, 14380 Noues de Sienne Noues de Sienne 14380 Le Gast Calvados Normandie 02 33 05 99 98 Le barrage du Gast a été créé entre 1985 et 1986 afin de soutenir les débits de la Sienne. L’objectif est de sécuriser la ressource en eau, de préserver les écosystèmes aquatiques et la qualité de l’eau.
A l’occasion des 40 ans de la fin de la construction, cet ouvrage exceptionnel pour la région sera ouvert au public : visite guidée du barrage, animations diverses en lien avec les associations locales (sortie ornithologique, apiculture, verger conservatoire, randonnée…). Parking sur place, accès PMR.
Construit en 1985-1986, le barrage du Gast a été construit pour soutenir les débits de la Sienne.
©IIBS
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