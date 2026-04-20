Concert de l’été Duo Flashback à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne

Noues de Sienne

Concert de l’été Duo Flashback à l’étape en forêt

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert d’ambiance afro cubaine rythmée . Accès libre et restauration sur place.

Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert d’ambiance afro cubaine rythmée . Accès libre et restauration sur place. .

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

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English : Concert de l’été Duo Flashback à l’étape en forêt

This Friday evening, get ready for the concert of the summer with a rhythmic Afro-Cuban ambience. Free admission and on-site catering.

L’événement Concert de l’été Duo Flashback à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie