Concert de l’été au Lac de la Dathée ABS trio Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Noues de Sienne
Concert de l’été au Lac de la Dathée ABS trio Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Noues de Sienne mercredi 19 août 2026.
Noues de Sienne
Concert de l’été au Lac de la Dathée ABS trio
Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe ABS trio , pop folk R&B
Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe ABS trio , pop folk R&B qui va faire vibrer le public et enflammer la scène .
Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 35 10
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English : Concert de l’été au Lac de la Dathée ABS trio
Every Wednesday this summer, come and enjoy the idyllic setting of La Dathée and discover local bands performing on stage. Make the most of this opportunity to share a picnic with family or friends, and enjoy the food truck. Tonight, catch the band ‘ABS trio’, playing pop-folk R&B.
L’événement Concert de l’été au Lac de la Dathée ABS trio Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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