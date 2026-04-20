Informations pratiques

Dieppe

[18ème camp interallié]

Pelouse du front de mer Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

À l’occasion du 84ème anniversaire du Raid du 19 août, les pelouses de la plage de Dieppe se transforment en un véritable camp militaire historique.

Plongez au cœur de l’Histoire en découvrant une exposition unique de collections originales de matériels, équipements et véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, datant de la période 1942-1944.

Des collectionneurs passionnés, vêtus de tenues d’époque, vous feront revivre l’atmosphère des années de guerre.

Le 15 août, la journée se prolongera par un bal populaire à partir de 21h, ouvert à tous, où vous pourrez danser au son des musiques des années 1940 et partager un moment de convivialité dans un cadre chargé d’émotion.

Venez nombreux pour honorer la mémoire de ceux qui ont marqué notre passé !

Les inscriptions pour participer au camp sont toujours ouvertes !

Contact contact@89dius.fr .

Pelouse du front de mer Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@89dius.fr

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English : [18ème camp interallié]

L’événement [18ème camp interallié] Dieppe a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie