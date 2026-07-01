19 ème brocante/vide-grenier organisée par l’association Pierres et Mémoire Martailly-lès-Brancion
dimanche 26 juillet 2026 · Martailly-lès-Brancion
Informations pratiques
Martailly-lès-Brancion
19 ème brocante/vide-grenier organisée par l’association Pierres et Mémoire
Place de la fontaine Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
19 ème brocante/vide-grenier organisée par l’association Pierres et Mémoire à Martailly-lès-Brancion dans les rues du village et autour de la grande fontaine. Déambulation sympathique dans un village classé « village de caractère » avec une buvette/restauration qui vous accueillera toute la journée dans la cour ombragée de l’ancienne école.
L’association Pierres et Mémoire a pour but de rénover et mettre en valeur le petit patrimoine local.
Réservation obligatoire pour les exposants jusqu’au mercredi 22.07.2026 inclus Tarif exposant 2€ le ml / Gratuit pour les visiteurs
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carole TOUZOT, présidente au 06.87.14.63.94
Accueil des exposants à partir de 5h
Accueil du public à partir de 6h .
Place de la fontaine Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 14 63 94 martaillypierresetmemoire@gmail.com
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English : 19 ème brocante/vide-grenier organisée par l’association Pierres et Mémoire
L’événement 19 ème brocante/vide-grenier organisée par l’association Pierres et Mémoire Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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