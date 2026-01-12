19ème brocante/vide-greniers de l’association Pierres et Mémoire Martailly-lès-Brancion

19ème brocante/vide-greniers de l’association Pierres et Mémoire

Place de la fontaine Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

2026-07-26

19 ème brocante organisée par l’association Pierres et Mémoire à Martailly-lès-Brancion dans les rues du village et autour de la grande fontaine. Déambulation sympathique dans un village classé village de caractère avec une buvette/restauration qui vous accueillera toute la journée dans la cour ombragée de l’ancienne école.

L’association Pierres et Mémoire a pour but de rénover et mettre en valeur le petit patrimoine local.

Réservation obligatoire pour les exposants jusqu’au mercredi 22.07.2026 inclus .

Place de la fontaine Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 14 63 94 martaillypierresetmemoire@gmail.com

