Trail des cadoles Martailly-lès-Brancion

Martailly-lès-Brancion

Trail des cadoles

Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Il y a des courses qui marquent par leur dénivelé. D’autres par leur ambiance. Et puis il y a celles qui cochent toutes les cases. Le Trail des Cadoles fait partie de cette catégorie rare. Direction la Saône-et-Loire, au cœur du Tournugeois, pour une plongée sur les sentiers sauvages du massif de Brancion, avec le Château en ligne de mire. Le décor est posé, à toi de jouer.

Ce que tu vas trouver sur place

4 parcours pour tester tes guiboles ;

Des ravitos bien placés, histoire de te redonner des forces en chemin ;

Une consigne sur place pour déposer tes affaires et profiter à fond ;

Une buvette et petite restauration pour prolonger le plaisir après la course.

Focus parcours

Attends-toi à des chemins et sentiers, une immersion quasi totale en zones classées Natura 2000, et une dominante claire le single-track. Jusqu’à 80 % de sentiers étroits, joueurs, parfois techniques, toujours inspirants.

Le 6 km, pour débuter le trail en douceur, sans chrono, sans se mettre la pression

Le 11 km est accessible, mais loin d’être fade. Il t’emmène notamment sur le mythique single des Arbanais, avant une boucle finale dans le village médiéval. Bonus non négociable le coucher de soleil sur la vallée de la Grosne pour finir en beauté.

Le 18 km monte d’un cran. Un concentré du meilleur du massif de Brancion, avec un dénivelé réparti de manière intelligente. Plus de 600 m de D+ à avaler, des relances incessantes, très peu de goudron, et toujours ces cadoles, murets et passages boisés qui donnent du relief à chaque foulée.

Le 27 km, c’est la course des seigneurs. Une boucle ample autour de l’ancienne seigneurie de Brancion, des panoramas ouverts sur la vallée de la Grosne, puis un retour plein sud sur les traces des cadoles. Le finish est commun avec le 18 km, au crépuscule, quand la lumière devient douce et que les jambes commencent sérieusement à négocier. Photo face au soleil couchant, passage au château, et arrivée méritée.

3 bonnes raisons de participer

Un tracé sauvage et immersif majoritairement en single-track, avec des vues qui calment autant qu’elles impressionnent ;

Une arrivée royale Courir jusqu’au majestueux Château de Brancion, ça n’a pas de prix ;

Une organisation aux petits soins.

Alors, prêt(e) à t’aventurer sur le Trail des Cadoles ?

#trail#course nature#brancion#cadole .

Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@traildescadoles.fr

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English : Trail des cadoles

L’événement Trail des cadoles Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II