Deviens chevalier ! Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion

Martailly-lès-Brancion

Deviens chevalier !

Site médiéval de Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Château propose une animation ludique et familiale durant trois jours, entendez-vous le message de notre héraut d’armes ?

OYEZ OYEZ, jeunes damoiselles et preux damoiseaux ! Ce message vous est destiné.

Venez triompher des épreuves que nous vous avons concocté pour devenir un vrai chevalier et intégrer le prestigieux ordre des chevaliers d’or et d’azur .

Mais attention ! pour cela il vous faudra faire preuve de courage, de créativité et de beaucoup d’astuce !

Des épreuves réparties dans le château vous attendent. Il n’y a rien à gagner que le plaisir de jouer !

A partir de 5 ans. Des costumes vous sont prêtés pour la visite. .

Site médiéval de Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr

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English : Deviens chevalier !

L’événement Deviens chevalier ! Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)