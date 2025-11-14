Balade Gourmande sur le Chemin des Cadeules Martailly-lès-Brancion
Balade Gourmande sur le Chemin des Cadeules Martailly-lès-Brancion dimanche 4 octobre 2026.
Balade Gourmande sur le Chemin des Cadeules
Le Bourg Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 12:30:00
Date(s) :
2026-10-04
1 seul circuit d’environ 8 km à la découverte des Cadeules (cadoles) de notre commune.
Balade avec 4 à 5 étapes de dégustations de produits régionaux avec rencontres de viticulteurs locaux (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).
Nombre de participants limités. Sur réservation uniquement. .
Le Bourg Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 89 12 lescadeulesdemartailly@gmail.com
