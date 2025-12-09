Brancion fête Halloween Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion
2026-10-24 10:00:00
2026-10-25 18:00:00
2026-10-24
2026-10-24
Le site médiéval de Brancion vous attend pour fêter Halloween ! Jeu enquête au château, marché de créateurs et d’artisans, contes et légendes, visite château hanté , animations médiévales, tatoo shop, concerts et retraite aux flambeaux s’offrent à vous tout au long de ce dernier week-end du mois d’octobre. Profitez en pour venir (re)découvrir Brancion dans une ambiance automnale propice aux découvertes et aux surprises ! Toutes les animations pour le prix d’une entrée au château.
Organisation conjointe La Mémoire Médiévale et La Guilde de Maoline. .
Site médiéval de Brancion Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr
