Atelier cocktails au château Château de Brancion Martailly-lès-Brancion
Atelier cocktails au château Château de Brancion Martailly-lès-Brancion vendredi 19 juin 2026.
Martailly-lès-Brancion
Atelier cocktails au château
Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-09-12
Au sein du château médiéval de Brancion, grâce aux conseils de Marine, découvrez le métier de distillatrice-liquoriste et apprenez à élaborer deux cocktails (1 base eau de vie + 1 base crème de fruits, productions artisanales de la Distillerie Méan) ; à déguster avec des planches de charcuterie et fromages (cocktails sans alcool possibles).
Une occasion unique de conjuguer patrimoine et convivialité !
Durée 2h 4 personnes mini et 12 personnes maxi
Réservation obligatoire (+ de 18 ans carte d’identité exigée)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr
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English : Atelier cocktails au château
L’événement Atelier cocktails au château Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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