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Atelier cocktails au château Château de Brancion Martailly-lès-Brancion

Atelier cocktails au château Château de Brancion Martailly-lès-Brancion vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Château de Brancion

Adresse : 1, place de la Halle Brancion

Ville : 71700 Martailly-lès-Brancion

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Martailly-lès-Brancion

Atelier cocktails au château

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-09-12

Au sein du château médiéval de Brancion, grâce aux conseils de Marine, découvrez le métier de distillatrice-liquoriste et apprenez à élaborer deux cocktails (1 base eau de vie + 1 base crème de fruits, productions artisanales de la Distillerie Méan) ; à déguster avec des planches de charcuterie et fromages (cocktails sans alcool possibles).
Une occasion unique de conjuguer patrimoine et convivialité !
Durée 2h 4 personnes mini et 12 personnes maxi
Réservation obligatoire (+ de 18 ans carte d’identité exigée)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70  info@chateau-de-brancion.fr

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English : Atelier cocktails au château

L’événement Atelier cocktails au château Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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