Visite libre du château de Brancion, Château de Brancion, Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Visite libre du château de Brancion 19 et 20 septembre Château de Brancion Saône-et-Loire

4€ pour tous à partir de 5 ans, La visite est libre, audioguide en téléchargement inclus dans le ticket d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir l’histoire et l’architecture du château médiéval de Brancion. Campé sur son éperon rocheux et veillant sur le village, il vous emmènera à la découverte d’un Moyen Âge rêvé, de sa porte fortifiée à la terrasse du donjon.

En cheminant le long des terrasses, vous découvrirez un panorama de l’architecture castrale du X° au XVI° siècle.

Château de Brancion Site médiéval de Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 32 19 70 http://www.chateau-de-brancion.fr http://goo.gl/GDVtTa Perché sur un éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un Moyen Âge rêvé : donjon du château fort dominant le village et l’église romane, panoramas exceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton. Enserré dans un écrin de verdure, le château est un lieu où le temps semble s’être arrêté. Érigé par les seigneurs de Brancion entre le Xe et le XIIe siècle et magnifié par les ducs de Bourgogne au XIVe siècle, le château domine fièrement la vallée de la Grosne. Vous découvrirez en cheminant de terrasse en terrasse trois types d’architectures castrales : les ruines du logis de l’An Mil, l’un des rares exemples connus en France de grande salle seigneuriale, le château seigneurial des XIIe et XIIIe siècles avec le logis de Beaufort et ses tours défensives, la tour du Trésor et le donjon haut de 23 m qui offre un panorama exceptionnel et le château ducal du XIVe siècle avec le remarquable logis de Beaujeu, dont les magnifiques baies trilobées et les cheminées monumentales témoignent de la grandeur passée. Vous poursuivrez votre découverte par le village, la halle des marchands et l’église Saint-Pierre, édifice roman du XIIe siècle, orné de peintures murales réalisées à la fin du XIIIe siècle. L’association La Mémoire médiévale sera heureuse de vous accueillir dans ce site chargé d’histoire. entre Tournus et Cluny, sur la D14.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir l’histoire et l’architecture du château médiéval de Brancion. Campé sur son éperon rocheux et veillant sur le village, il vous à la …

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