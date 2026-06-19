Brancion : objet photographique depuis le milieu du XIX° siècle, Château de Brancion, Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Brancion : objet photographique depuis le milieu du XIX° siècle 19 et 20 septembre Château de Brancion Saône-et-Loire

Inclus dans le prix d’entrée du château ET gratuit dans le village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis le milieu du XIX° siècle, le site de Brancion fait le bonheur des photographes, amateurs comme professionnels.

L’association La Mémoire Médiévale vous propose d’arpenter le château et le site médiéval en découvrant in situ des photos et cartes postales remontant pour certaines aux années 1850. Vous pourrez ainsi jouer au jeu des 7 erreurs (et parfois plus) entre image et réalité !

Si vous disposez vous-mêmes de photos anciennes de Brancion, n’hésitez pas à nous les partager, nous serons heureux d’enrichir notre collection.

Château de Brancion Site médiéval de Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 32 19 70 http://www.chateau-de-brancion.fr http://goo.gl/GDVtTa Perché sur un éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un Moyen Âge rêvé : donjon du château fort dominant le village et l’église romane, panoramas exceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton. Enserré dans un écrin de verdure, le château est un lieu où le temps semble s’être arrêté. Érigé par les seigneurs de Brancion entre le Xe et le XIIe siècle et magnifié par les ducs de Bourgogne au XIVe siècle, le château domine fièrement la vallée de la Grosne. Vous découvrirez en cheminant de terrasse en terrasse trois types d’architectures castrales : les ruines du logis de l’An Mil, l’un des rares exemples connus en France de grande salle seigneuriale, le château seigneurial des XIIe et XIIIe siècles avec le logis de Beaufort et ses tours défensives, la tour du Trésor et le donjon haut de 23 m qui offre un panorama exceptionnel et le château ducal du XIVe siècle avec le remarquable logis de Beaujeu, dont les magnifiques baies trilobées et les cheminées monumentales témoignent de la grandeur passée. Vous poursuivrez votre découverte par le village, la halle des marchands et l’église Saint-Pierre, édifice roman du XIIe siècle, orné de peintures murales réalisées à la fin du XIIIe siècle. L’association La Mémoire médiévale sera heureuse de vous accueillir dans ce site chargé d’histoire. entre Tournus et Cluny, sur la D14.

Depuis le milieu du XIX° siècle, le site de Brancion fait le bonheur des photographes, amateurs comme professionnels.

©AchatCPMMed