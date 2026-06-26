1936 : Une joie pure Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes
1936 : Une joie pure Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au printemps 1936, la gauche parvient au pouvoir. Pour beaucoup de militants, il faut se saisir de cette occasion pour imposer au patronat une amélioration de la condition ouvrière. Mais les travailleurs ne se contentent pas de faire grève, ils occupent, se réapproprient leurs lieux de travail et, parfois, ils l’ouvrent à leurs familles pour un temps festif.Cette exposition de photographies invite à se replonger dans cette époque, marquée par les revendications ouvrières concernant la réduction du temps de travail, l’augmentation des salaires, et la mise en place des premiers congés payés.Les photographies présentées sont aussi une belle occasion de comprendre la vie ouvrière au sein d’entreprises ayant marqué l’histoire industrielle de la ville, telles que LU ou les Batignolles.Vous avez tout l’été pour découvrir cette exposition gratuite que nous proposons dans notre salle de conférences.
Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200
02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-1936-une-joie-pure/
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