Histoires Vinyles (Festival Héroïnes de 7 lieux) Résidence senioras. Adresse communiquée à l’inscription. Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription Senior

Proposition d’un atelier autour d’une platine et d’une collection de disques vinyles. La musique, avec sa capacité unique à évoquer des souvenirs lointains, sert de catalyseur et chaque chanson devient ainsi une fenêtre sur la vie. Cet atelier sera matière à une création sonore Podcast, avant de se partager lors d’une séance d’écoute collective.Publics : une dizaine de personnes du 3e/4e âgeLieu/asso partenaire : Résidence Senior(as)Intervenante : Nina HELLEBOID, créatrice sonore

Résidence senioras. Adresse communiquée à l’inscription. Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/brocante-intime



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