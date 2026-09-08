1945-1960 : la renaissance de l’aviation militaire française, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

1945-1960 : la renaissance de l’aviation militaire française Mardi 24 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T18:00:00+01:00 – 2026-11-24T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T18:00:00+01:00 – 2026-11-24T19:00:00+01:00

Mardi 24 novembre 18h

Par Jean-Marc Olivier, professeur d’histoire contemporaine, cofondateur et codirecteur de la revue Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial, correspondant de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

En 1945, l’Armée de l’air française n’existe pratiquement plus de manière indépendante. Le seul appareil national qu’elle peut mobiliser demeure le Dewoitine D.520, totalement dépassé par les premiers avions à réaction. La France réussit cependant à rattraper son retard en quinze ans grâce aux capacités de ses personnels, aux investissements massifs de l’État et à l’aide de ses alliés occidentaux. Dès 1952, le chasseur Mystère IV de Dassault effectue son premier vol avant d’être produit à plus de 400 exemplaires. Puis, en 1960, la France fait exploser sa propre bombe atomique dont les principaux vecteurs envisagés sont des avions, en particulier le Mirage IV de Dassault qui entre en service en 1964.

En partenariat avec L’Envol des Pionniers et le Groupe Régional 3AF Occitanie.

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Une conférence de l’AAE (Académie de l’Air et de l’Espace)