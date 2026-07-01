Livre d’artiste L’espace entre nous de Claudine Valette, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Livre d’artiste L’espace entre nous de Claudine Valette 8 – 22 septembre Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Du 8 au 22 septembre

Ce livre a reçu le prix du jury au Salon “Sous couverture » 2026 de St Antonin Noble Val. Ce livre souple relié à la japonaise présente des estampes accompagnées de poèmes composés par l’auteur sur le thème « l’espace ».

Sa démarche : « Je pratique la danse où l’espace est une composante majeure dans l’improvisation. On est conscient de l’espace environnant, du lieu, nos sens sont en éveil, attentifs à la présence des autres, même en mouvement. Nous n’existons pas dans le repli mais dans une ouverture au monde. »

Bibliothèque de Roseraie

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Ce livre a reçu le prix du jury au Salon “Sous couverture » 2026 de St Antonin Noble Val.