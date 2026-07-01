Livre d’artiste L’espace entre nous de Claudine Valette, Bibliothèque Roseraie, Toulouse
mardi 8 septembre 2026 · Bibliothèque Roseraie · Toulouse
Informations pratiques
Livre d’artiste L’espace entre nous de Claudine Valette 8 – 22 septembre Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00
Du 8 au 22 septembre
Ce livre a reçu le prix du jury au Salon “Sous couverture » 2026 de St Antonin Noble Val. Ce livre souple relié à la japonaise présente des estampes accompagnées de poèmes composés par l’auteur sur le thème « l’espace ».
Sa démarche : « Je pratique la danse où l’espace est une composante majeure dans l’improvisation. On est conscient de l’espace environnant, du lieu, nos sens sont en éveil, attentifs à la présence des autres, même en mouvement. Nous n’existons pas dans le repli mais dans une ouverture au monde. »
Bibliothèque de Roseraie
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Ce livre a reçu le prix du jury au Salon “Sous couverture » 2026 de St Antonin Noble Val.
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