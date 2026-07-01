Marika Perros, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Marika Perros 8 septembre – 18 octobre Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Du 8 septembre au18 octobre

Depuis de nombreuses années, Marika Perros a fait de la nature son thème de prédilection : dans ses toiles, des verts, des bleus, des rouges chatoyants se transforment en arbres, en fleurs et guident notre imagination vers un paysage rêvé, à travers l’évocation d’une nature luxuriante et magnifique.

Elle nous dévoile la beauté du monde mais aussi le danger qui guette notre terre et ses habitants.

En tant qu’artiste, elle souhaite prendre sa part, mettre son art “au service de la vie” et “oser faire rêver d’un monde meilleur”.

Et aussi :

Vernissage mardi 8 septembre à 18h30.

Atelier tout public sur inscription samedi 26 septembre de 15h à 17h.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/vernissage-de-lexposition-marika-perros »}, {« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/atelier-autour-de-lexposition-marika-perros »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

En tant qu’artiste, elle souhaite prendre sa part, mettre son art “au service de la vie” et “oser faire rêver d’un monde meilleur”.