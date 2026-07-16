« RÉCUP ET CRÉATION » – atelier créatif couture (adultes), Café culturel « La Passerelle Negreneys », Toulouse

Informations pratiques

« RÉCUP ET CRÉATION » – atelier créatif couture (adultes) Mardi 8 septembre, 10h00 Café culturel « La Passerelle Negreneys » Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00

Sans doute parce qu’aux Archives nous conservons précieusement les documents, nous sommes adeptes de récupération et du « DIY » (do it yourself). C’est justement l’esprit de cet atelier créatif et éco-citoyen : à partir d’un objet, d’un emballage inutile ou délaissé, tentons de le transformer et ainsi de créer un objet détourné, décoratif et profitable. Avec « Récup et Création », nous avons imaginé redonner vie à nos bâches d’exposition désormais inutilisées. Les participants pourront donc customiser, détourner de manière insolite et créer à partir de cette matière une trousse unique. Très pratique pour ranger son matériel d’écriture, son maquillage ou autre petit bazar !

Animation : Leslie Bitard, « Les p’tits bibis ».

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Mardi 8 septembre 2026

10h-12h

Adultes

Rdv > Café culturel et associatif « La Passerelle Negreneys » 38 rue des Anges 31200 Toulouse

Réservation > Auprès de l’équipe de « La Passerelle Negreneys » au 09 83 53 39 03

Gratuit

Café culturel « La Passerelle Negreneys » 38 rue des anges 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 53 39 03 »}]

C’est au café culturel « La Passerelle Negreneys » dans le quartier des Minimes à Toulouse, que nous nous retrouverons pour le premier atelier « hors les murs » de la saison 26-27 des Archives !

©ADHG/CD31