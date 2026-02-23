19e national top 1000 triplette mixte Boulodrome Robert Ramel Rumilly
Boulodrome Robert Ramel 14 rue du Mont Blanc Rumilly Haute-Savoie
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Entre compétition de haut niveau, présence de joueurs d’exception et finales palpitantes, l’ambiance promet d’être intense… et conviviale.
English : 19th National Top 1000 Mixed Triples Tournament
With high-level competition, exceptional players, and thrilling finals, the atmosphere promises to be intense… and friendly.
