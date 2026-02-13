Conférence « Histoire des foires et des marchés de Haute-Savoie », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Conférence « Histoire des foires et des marchés de Haute-Savoie » Samedi 23 mai, 16h00 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Histoire des foires et des marchés de Haute-Savoie par Christophe Guffond, Service Archéologie et Patrimoine Bâti, CD74.

Hier comme aujourd’hui, nous sommes tous consommateurs. Faire ses courses est un acte banal mais les habitudes d’achat, les lieux n’ont pourtant cessé d’évoluer. La conférence explore la grande et la petite histoire des foires et des marchés de Haute-Savoie, le développement du commerce, les pratiques d’approvisionnement alimentaire.

Entre éclairage historique, sociologique, géographique et économique, venez vous immerger dans leur origine, leur histoire et leur évolution.

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450646418 https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/culture/notre-histoire-musee-de-rumilly/ Le musée de Rumilly est situé dans l'aile nord de l'ancien magasin des tabacs de Rumilly appelé aujourd'hui "La Manufacture". Le musée interroge les multiples facettes de l'histoire de Rumilly, les étapes qui l'ont façonnée et la manière dont les habitants construisent et vivent leur ville à travers les époques.

