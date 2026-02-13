Visite guidée de l’exposition temporaire « Rumilly, ville ou campagne ? », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Visite guidée de l’exposition temporaire « Rumilly, ville ou campagne ? » Samedi 23 mai, 14h30 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Découvrez l’exposition à travers une visite guidée qui retrace l’histoire de l’agriculture dans l’Albanais.

Quelles étaient les productions agricoles ? Quelles transformations a connues l’agriculture locale au fil des années ? Comment ont évolué les métiers ?

Des productions agricoles traditionnelles aux profondes transformations du territoire, l’exposition révèle l’évolution des paysages et des pratiques. Elle met en lumière le métier de paysan, ses mutations, ses savoir-faire et l’évolution de la formation au fil du temps. Accompagnés par la guide, vous découvrirez outils anciens et documents d’archives, témoins du quotidien d’hier, ainsi que les nombreux clichés d’Henry Tracol qui capturent la transition du monde rural avec force et humanité. Une immersion guidée sur l’agriculture de l’Albanais, entre histoire, mémoire et transmission

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France

