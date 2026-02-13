Exposition temporaire « Rumilly, ville ou campagne ? », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Exposition temporaire « Rumilly, ville ou campagne ? » Samedi 23 mai, 14h30 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visite libre de l’exposition temporaire « Rumilly, ville ou campagne ? »

D’un monde à l’autre : la paysannerie entre ruralité et modernité.

Découvrez l’exposition à travers une visite guidée qui retrace l’histoire de l’agriculture dans l’Albanais.

Quelles étaient les productions agricoles ? Quelles transformations a connues l’agriculture locale au fil des années ? Comment ont évolué les métiers ?

Des productions agricoles traditionnelles aux profondes transformations du territoire, l’exposition révèle l’évolution des paysages et des pratiques. Elle met en lumière le métier de paysan, ses mutations, ses savoir-faire et l’évolution de la formation au fil du temps.

Accompagnés par la guide, vous découvrirez outils anciens et documents d’archives, témoins du quotidien d’hier, ainsi que les nombreux clichés d’Henry Tracol qui capturent la transition du monde rural avec force et humanité.

Une immersion guidée sur l’agriculture de l’Albanais, entre histoire, mémoire et transmission.

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450646418 https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/culture/notre-histoire-musee-de-rumilly/ Le musée de Rumilly est situé dans l’aile nord de l’ancien magasin des tabacs de Rumilly appelé aujourd’hui “La Manufacture”. Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly, les étapes qui l’ont façonnée et la manière dont les habitants construisent et vivent leur ville à travers les époques.

Nuit européenne des musées

©Musée Notre Histoire