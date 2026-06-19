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19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes

19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes

19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Parvis Sud du Château de Vincennes

Adresse : Vincennes

Ville : Vincennes

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes Dimanche 19 juillet, 08h00

Organisée par Vincennes en Anciennes, cette Traversée de Paris estivale de 33,5 km, vous entraînera sur les traces des travaux d’Haussmann.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-19T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-19T15:30:00.000+02:00

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Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes Vincennes


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