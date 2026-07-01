Céramique onirique signée Guillaume Bottazzi à Vincennes, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Céramique onirique signée Guillaume Bottazzi à Vincennes 19 et 20 septembre Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Vincennes Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette œuvre en céramique mesure 3,80 m de long. Réalisée en 2023, elle relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve. Elle crée un espace poétique et enchanteur qui évolue en fonction de l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Vincennes 4 rue de la Bienfaisance 94300 Vincennes Vincennes 94300 Diderot Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Le porche de cette résidence accueille une oeuvre en céramique de l’artiste Guillaume Bottazzi Bus Ligne 118 – Clément Vienot ou à 15 mn à pied de la Ligne 1 du métro, arrêt Château de Vincennes

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

©Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris