Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes-JEP 2026, Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France, Vincennes

Informations pratiques

Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes-JEP 2026 13 et 20 septembre Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.

On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule.

On remarquera l’élégant grèbe huppé.

Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons !

Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles.

Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche

Au total c’est au moins une vingtaine d’espèces d’oiseaux que vous allez pouvoir observer !

Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Vincennes 94300 Domaine du Bois Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-449?date=2026-08-01T09:30 »}]

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.

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