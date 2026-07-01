19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque, Parvis Sud du Château de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

19e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque Dimanche 19 juillet, 08h00 Parvis Sud du Château de Vincennes Val-de-Marne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:30:00+02:00

Dans les pas du Baron Haussmann

Vous admirerez les immeubles en pierre de taille, constaterez que l’harmonie est bien présente partout, qu’il y a de la verdure, de beaux bâtiments et que les monuments se situent dans des perspectives esthétiques. Vous longerez la Seine par la rive gauche, parcourrez le 16e arrondissement et arriverez sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon d’où vous aurez une vue imprenable sur la capitale.

Paris sera un écrin pour 650 voitures, 150 deux-roues dont une dizaine de vélos, 5 bus de l’AMTUIR,1 porte-char et une dizaine de tracteurs de plus de 30 ans.

Les modèles attendus : un coupé Landaulet de Dion-Bouton (1923), une moto BSA (1917), deux Citroën B12 Torpédo (1926), une Peugeot 202 (1939), une tracteur Société Française Vierzon 302 (1951), une Rolls-Royce Silver Cloud III (1964), une Matra 530 LX (1970)…

« La Traversée de Paris en véhicules d’époque offrira un spectacle magique, coloré et joyeux dans la capitale. Il apportera l’insouciance des vacances et la joie de partager un moment unique que l’on soit dans un équipage ou simple spectateur. Le pique-nique à Meudon permettra à tout le monde de se retrouver pour admirer les véhicules dans une ambiance musicale. » commente Thierry Briet, Président de Vincennes en Anciennes.

Les équipages viendront de France mais aussi d’une dizaine de pays (Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Suisse, Pays-Bas…).

Le dress-code suggéré pour les équipages est le blanc.

Toujours de l’inédit

Les Traversées de Paris sont une chasse au trésor, on ne sait jamais ce que l’on va trouver. Elles mettent à l’honneur le patrimoine roulant et mêlent les marques disparues (Chenard & Walker, de Dion-Bouton, Delahaye, Hispano Suiza, Panhard…), les modèles rares, les Youngtimers. Les voitures ou les motos sportives (Porsche, Alpine A 110) croisent les véhicules populaires (2 CV, Traction,..) ou les voitures de luxe (Roll-Royce, Bentley, Mercedes, Jaguar…). Les années défilent de 1920 aux années 1990, dans un mélange atypique, tel un vrai musée éclectique et riche.

Les bus pour une expérience hors du commun

Pas de véhicule ancien ? Qu’à cela ne tienne, il est possible de réserver une place dans un bus à plateforme des années 30.

Ils sont conduits par des chauffeurs de l’AMTUIR. Une expérience qui laissera forcément de bons souvenirs et les passagers n’oublieront pas de regarder les « réclames » placardées dans les bus (toute une époque !).

Parvis Sud du Château de Vincennes Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vincennesenanciennes.com »}]

Organisée par Vincennes en Anciennes, cette Traversée de Paris estivale de 33,5 km, vous entraînera sur les traces des travaux d’Haussmann. Traversée de Paris Vincennes en Anciennes

VEA