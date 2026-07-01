Eglise Saint-Louis de Vincennes – Visites libres, Église Saint-Louis de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Eglise Saint-Louis de Vincennes – Visites libres 19 et 20 septembre Église Saint-Louis de Vincennes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église Saint-Louis est un bel exemple du renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle. Les architectes Jacques Droz et Joseph Marrast ont réuni sur le chantier artisans et artistes parmi les plus réputés de ce courant : Maurice Denis et Henry Marret, Maurice Dhomme ou encore Raymond Subes.

L’église a été classée au titre des monuments historiques en 1996. Un important chantier de restauration des fresques d’Henry Marret vient de s’achever qui leur a permis de retrouver tout leur éclat.

Église Saint-Louis de Vincennes 23 Rue Céline Robert, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Saint-Louis Val-de-Marne Île-de-France Edifice réalisé dans le renouveau de l’art chrétien de la première moitié du XXe siècle par les architectes Jacques Droz et Joseph Marrast. Les travaux ont commencés en 1914, interrompus par la guerre, repris en 1919 et terminés en 1924. C’est une construction sur plan centré d’inspiration byzantine et l’un des premiers exemples d’architecture religieuse exploitant les possibilités constructives du béton armé alliant modernité et recherche de la simplicité de l’église primitive. Le décor de qualité exceptionnelle est réalisé en partie par des artistes des Ateliers d’Art Sacré créés par Maurice Denis en 1919. Peintures réalisées par Maurice Denis, Henri Marret (chemin de croix) , Maurice Dhomme (décors de céramique) , Charles Plessard, Gabrielle Faure et Henri de Maistre. Statues sculptées par Armand Boutrolle. Grilles en fer forgé par Raymond Subes.

Visite libre

©Jean-Marc Facchini