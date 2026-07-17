Découverte de l’exposition Robert Combas « On dit que je suis grotesque… », Château de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Découverte de l’exposition Robert Combas « On dit que je suis grotesque… » 19 et 20 septembre Château de Vincennes Val-de-Marne

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez dans la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, une exposition de toiles de Robert Combas, figure majeure de la Figuration libre.

Réalisées dans les années 1980, quatorze œuvres emblématiques de l’artiste, issues de la collection de Didier Moiselet, investissent la nef de l’édifice. Parmi elles, d’immenses acryliques sur drap, hautes de plus de deux mètres et rarement exposées.

Personnages foisonnants, couleurs vives, compositions denses et narratives : l’univers de Robert Combas se découvre ici dans sa bouillonnante inventivité. Cette sélection d’œuvres permet de mesurer la force créative de l’artiste et l’importance de son rôle dans le renouveau de la peinture française au début des années 1980.

Sous la lumière colorée des vitraux de la Sainte-Chapelle, une rencontre saisissante entre l’univers truculent de Robert Combas et l’une des merveilles de l’art gothique français !

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France +33148083120 http://www.chateau-de-vincennes.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes De Charles V à nos jours, en passant par Henri II et Louis XIV, le château de Vincennes a été au centre de la vie politique et militaire de la France pendant plusieurs siècles. Le donjon est aujourd’hui considéré comme le plus haut d’Europe. Il est un merveilleux exemple de l’architecture militaire de la guerre de Cent ans. La Sainte Chapelle, récemment restaurée, demeure de nos jours un monument trop méconnu malgré la beauté de ses lignes. Ses vitraux du XVIe siècle sont reconnus comme des œuvres majeures de la Renaissance pour leur qualité artistique et technique. L’entrée au château et la sortie se font uniquement par la Tour du Village, sur l’avenue de Paris. À noter : d’importants travaux ont actuellement lieu à l’entrée du monument et rendent l’accès peu confortable pour les personnes à mobilité réduite (sol irrégulier, présences de camions…). Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées.

Exposition « On dit que je suis grotesque… »

© Robert Combas