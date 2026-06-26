Mons

19ÈME TRAIL DU CAROUX

Poste de secours Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le club Caroux X Trail propose le dimanche 19 juillet, avec le concours de la Ville de Mons la Trivalle, de la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 19ème édition du Trail du Caroux.

Plus de 600 participants sont attendus sur les trois courses au programme

7h30 Départ du 30 km 2200 m D+

8h30 Départ du 18 km 1200 m D+

9h30 Départ du10 km 560 m D+ .

Poste de secours Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 54 55 cyril.abbal@orange.fr

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English :

L’événement 19ÈME TRAIL DU CAROUX Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 HERAULT SPORT