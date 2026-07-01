Informations pratiques

Lussac-les-Châteaux

1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86

Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

1er bouchon de Lussac-les-Châteaux qui consiste à créer artificiellement un embouteillage de départ en vacances des années 70 et son camping vintage. Restauration sur place. Animations. Gratuit pour les visiteurs. Sur inscription pour les participants au Bouchon. Ouvert aux vélos, mobylettes, motos, voitures, tracteurs et caravanes vintage. .

Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 90 85 legaragedantanmazerolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86

L’événement 1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86 Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne