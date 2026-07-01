1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86 Lussac-les-Châteaux
dimanche 27 septembre 2026 · Lussac-les-Châteaux
Informations pratiques
Lussac-les-Châteaux
1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86
Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
1er bouchon de Lussac-les-Châteaux qui consiste à créer artificiellement un embouteillage de départ en vacances des années 70 et son camping vintage. Restauration sur place. Animations. Gratuit pour les visiteurs. Sur inscription pour les participants au Bouchon. Ouvert aux vélos, mobylettes, motos, voitures, tracteurs et caravanes vintage. .
Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 90 85 legaragedantanmazerolles@gmail.com
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English : 1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86
L’événement 1er Bouchon de Lussac-les-Châteaux 86 Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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