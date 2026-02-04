Lussac-les-Châteaux

BOOEM GEANTE

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour clore l’été en beauté, l’ALSH de la MJC 21 invite petits et grands pour une BOOM géante place Saint-Sornin, ouverte à tous. Scratchez vos baskets, attachez vos lacets, échauffez vos gambettes, débouchez vos oreilles et enfilez vos lunettes de soleil, ça va swinguer pour cette fin d’été !!

Ce spectacle et le temps convivial à suivre sont ouverts à tous les enfants et parents, même si vous ne fréquentez pas l’accueil de loisirs.Foodtrucks et buvette toute la soirée.

Diffusion La Boulit’/MJC 21 avec le soutien de la commune de Lussac-les-Châteaux .

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : BOOEM GEANTE

L’événement BOOEM GEANTE Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne