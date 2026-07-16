Conférences autour de l’âge du Bronze d’Arménie, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux

Informations pratiques

Conférences autour de l’âge du Bronze d’Arménie Samedi 19 septembre, 14h00 La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En parallèle de l’exposition « Aux origines de l’Arménie préchrétienne : du Kouro-Araxe à l’Ourartou », deux archéologues présenteront leurs recherches consacrées à la protohistoire caucasienne.

François Fichet de Clairfontaine, inspecteur général des patrimoines, collège archéologie, conservateur général du patrimoine à l’Inspection des patrimoines du ministère de la Culture, évoquera la production du vin aux VIIIe et VIIe siècles avant notre ère, notamment dans la plaine de l’Ararat et en Géorgie.

Mathilde Regnier, doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au sein de l’UMR 7041 ArScAn, équipe VEPMO, proposera quant à elle une conférence consacrée à la métallurgie du bronze.

Tout public. Entrée gratuite. Réservation conseillée au 05 49 83 39 80 ou à l’adresse lasabline@lasabline.fr.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549833980 https://www.lasabline.fr Les collections sont représentatives de la préhistoire locale. A côté des restes de faune, des industries osseuse et lithique, on trouve aussi dans certains sites des éléments de parures et des gravures sur mobilier. La grotte de La Marche a notamment livré plusieurs milliers de pierres gravées, de dimensions variables, montrant des figurations abstraites, animales mais aussi et surtout humaines. Ces figures d’hommes, femmes et jeunes enfants sont gravées de façon naturaliste et peuvent être assimilés à de véritables portraits d’individus ayant vécu à l’époque magdalénienne. Ce type de représentations humaines gravées sur mobilier constitue un exemple unique dans le monde de la préhistoire. A 40 km de Poitiers, suivre la N147 direction Limoges. A 50 km de Châtellerault, suivre la D749 direction Chauvigny/Lussac-les-Châteaux. A 80 km de Limoges, suivre la N147 direction Bellac/Poitiers. Parking : Place de stationnement réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite devant les grilles du pôle culturel La Sabline, rue de Montmorillon.

En parallèle de l’exposition « Aux origines de l’Arménie préchrétienne : du Kouro-Araxe à l’Ourartou », deux archéologues présenteront leurs recherches consacrées à la protohistoire caucasienne.

©museedeprehistoire