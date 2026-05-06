Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux
Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux mardi 28 juillet 2026.
Lussac-les-Châteaux
Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux
Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Entre fraîcheur et caractère, laissez-vous surprendre par une dégustation originale mêlant jus de pommes de la Ferme du Léché à Saulgé, limonade artisanale des Bières de Montmorillon et saucisson de bison de l’élevage des Bisons de Valdivienne. Une parenthèse gourmande où les saveurs locales du Sud Vienne Poitou révèlent toute la richesse et l’authenticité de notre terroir.
Gratuit.
Sans inscription.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .
Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux
L’événement Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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