1er Forum des soins de support en cancérologie CHU Hôpital Hôtel Dieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public

Au-delà des traitements médicaux, la prise en charge du cancer repose aussi sur un accompagnement global du patient. Les soins de support répondent à cet enjeu : ils visent à mieux vivre avec la maladie en prenant en compte ses conséquences physiques, psychologiques et sociales. Le CHU de Nantes organise son 1er forum dédié aux soins de support, une occasion unique de découvrir cette approche essentielle. Venez rencontrer les professionnels des soins de support le mardi 28 avril 2026 de 10h à 16h. Une vingtaine de disciplines seront représentées : psychologues, diététiciennes, socio-esthéticienne, hypnose, activité physique adaptée, kinésithérapie, éducation thérapeutique… Au programme également : des démonstrations (massage, réflexologie, shiatsu). Un temps d’échange ouvert à tous pour mieux comprendre, découvrir et s’informer. CHU de Nantes, Hôtel Dieu, rez-de-chaussée haut

CHU Hôpital Hôtel Dieu Centre-ville Nantes 44000

02 40 08 33 33 http://www.chu-nantes.fr https://www.chu-nantes.fr/1er-forum-des-soins-de-support-au-chu-de-nantes



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