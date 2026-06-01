1er grand prix regional de pétanque triplette vétérans Place Salvador Allende Châlus

Châlus

1er grand prix regional de pétanque triplette vétérans

Place Salvador Allende Boulodrome Châlus Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’Amicale Bouliste des Feuillardiers de Châlus organise le Grand Prix Régional de Pétanque de la Ville de Châlus, une compétition en triplette vétérans réunissant des équipes venues de toute la région. Cette manifestation sportive, inscrite au calendrier fédéral, se déroule sur le champ de foire de Châlus dans une ambiance conviviale et compétitive.

Les participants s’affrontent tout au long de la journée sur des terrains aménagés, tandis que les visiteurs peuvent profiter du spectacle et partager un moment de convivialité autour de cette discipline emblématique. Une restauration est proposée sur place afin d’accueillir joueurs, accompagnateurs et spectateurs dans les meilleures conditions.

Inscriptions avant le 15 juin ! .

Place Salvador Allende Boulodrome Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 61 43 51

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English : 1er grand prix regional de pétanque triplette vétérans

L’événement 1er grand prix regional de pétanque triplette vétérans Châlus a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin